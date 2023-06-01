外国人政策を巡り、自民党は、日本語指導の充実などを柱とする政府への提言案をまとめました。自民党・外国人政策本部新藤義孝本部長：あるべき秩序・ルールを確立し、誰もが安全安心に暮らせる地域社会の実現に向けてと。提言案では、外国人児童らを対象に「初期日本語指導教室（プレクラス・プレスクール）」の基本モデルを構築し、早期に全国展開を図ることや、入国前から日本の制度や慣習を学べる「日本語・生活学習プログラ