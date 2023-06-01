台風の上陸から一夜明け、いよいよ雨の季節の到来です。気象庁は、九州北部から近畿にかけて、梅雨入りしたとみられると発表しました。さらに、日本の南では、新たな熱帯低気圧が発生。台風となり、来週にかけて、再び列島を直撃するおそれも出ています。気象庁は4日、九州北部地方、中国地方、近畿地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。これで、西日本すべての地域で梅雨入りとなりました。「梅雨入り…嫌ですね」「