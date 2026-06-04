エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が5日に韓国を訪れ、4日間にわたり韓国のAI生態系を広く視察する歩みに出る。韓国財界と情報通信技術業界、航空業界によると、フアンCEOは5日午後にチャーター便に乗って金浦（キンポ）空港を通じて韓国に入国する予定だ。滞在は8日までと予想される。フアンCEOは到着後すぐに公式スケジュールを始める。最初の日程は5日夕方に予定された韓国主要グループオーナーらとの夕食