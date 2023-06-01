中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月4日】中国商務部の報道官は4日、経済協力開発機構（OECD）が1日に発表した報告書で、中国企業が最も多くの産業補助金を受けていると指摘したことについて、中国の補助金政策は世界貿易機関（WTO）のルールを順守しており、報告書の結論は「一方的で独断的だ」と反論した。報道官は次のように述べた。補助金は、OECD加盟国を含む各国・地域が広く用いている政策手段であ