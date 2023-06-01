急速な高齢化が進む中国では今、高齢者をターゲットにした「銀髪経済」が急拡大を続けています。日本の企業も熱い視線を送る見本市を取材しました。中国・上海で4日、開幕した高齢者向けの商品やサービスの国際見本市「上海国際福祉機器展」。600以上の企業が参加してさまざまな商品やサービスが展示されています。特殊な走行ベルトが付いた電動車いすでは、歩行が困難な高齢者でも座ったまま階段を移動することができ、活動範囲の