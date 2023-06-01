女子シングルス準決勝でプレーするミラ・アンドレエワ＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第12日は4日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス準決勝では第8シードでロシア出身の19歳、ミラ・アンドレエワが第15シードのマルタ・コスチュク（ウクライナ）に6―1、6―3で快勝し、四大大会で初めて決勝に進んだ。混合ダブルスで第1シードのサラ・エラニ、アンドレア・ババソリ組（イタリア）が2連覇を達成