28億円規模のインサイダー取引をした罪などに問われている「三田証券」の元幹部の男が初公判で「黙秘します」と述べ、争う姿勢を示しました。「三田証券」の元取締役・仲本司被告（52）は、会社役員の松木悠宣被告（44）らとともにモーター大手「ニデック」の未公開情報などを基に、あわせて28億円規模のインサイダー取引をした罪などに問われています。4日の初公判で仲本被告は起訴内容について「黙秘します」と述べ、弁護側は争