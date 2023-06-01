通信業界を中心に活躍するライター4人と編集長の関口による「スマホ会議（仮）」。今回はFitbit AirやXperia 1 VIIIといった最新機種に加え、Android Show、Google I/Oについて話し合っていきます。 ディスプレイなしのバンドはどう評価するべきか 佐藤 グーグルから、ヘルスケアデバイスとして「Google Fitbit Air」が発売されました。 佐藤 法林氏 値段（1万6800円）がちょっ