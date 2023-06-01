【OG-03 オプティマスプライム】 6月5日 予約開始 2027年2月下旬 発売予定 価格：19,800円 タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「OG-03 オプティマスプライム」を2027年2月下旬に発売する。価格は19,800円。 OG（オーバーギア）は、「リアルメカ」をコンセプトとしたシリーズ。