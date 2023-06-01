リンクをコピーする

【「トランスフォーマー スタジオシリーズ」新商品】 6月5日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格： 「TS-34 アストロトレイン」 9,350円 「TS-35 スカイワープ」、「TS-36 ショックウェーブ」 6,600円 タカラトミーは、可動フィギュア「トランスフォーマー」より、「スタジオシリーズ」の新製品