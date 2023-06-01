【極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間】 6月5日0時 発売 価格：1,320円 【拡大画像へ】 viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」は6月4日、同グループ所属のタレント・エトラさんが主演を務めるASMR作品「極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間」を発売した。価格は1,320円で、7月2日までは期間限定で25％オフとなる990円で販売され