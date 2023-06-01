【トイライズ ファイヤーダグオン】 12月下旬 発売予定 価格：25,300円 対象年齢：15歳以上 タカラトミーは、「トイライズ ファイヤーダグオン」を12月下旬に発売する。価格は25,300円。 「トイライズ」シリーズに『勇者指令ダグオン』よりファイヤーダグオンが登場する。本商品では、ファイヤーストラトス・ファイヤӦ