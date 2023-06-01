【HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年6月6日 価格：4,180円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約125mm 今回レビューするのは「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」です。このガンプラは1997年に全3話のOVAとして（後に新作シーンを追加した劇場版も）公開され、今もなお人気が続