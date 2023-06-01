【一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』】 6月5日 順次発売 価格：1回770円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』」を6月5日より順次発売する。価格は1回770円。 本商品は、TVアニメ「薬屋のひとりごと」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTER