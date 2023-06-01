【Amazon：東芝「VC-C7-R」（グランレッド）】 期間：6月5日0時～6月18日23時45分 Amazonにて、東芝の掃除機「VC-C7-R」（グランレッド）が特別価格で販売されている。期間は6月18日23時59分まで。 本商品は、コンパクトなボディのキャニスター型サイクロン式クリーナー。「デュアルトルネードシステム」を搭載し、2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引