【Amazon：Dreame ロボット掃除機】 期間： 「MOVA P50 Ultra」6月5日0時～6月11日23時59分 「MOVA E30 Ultra」/「MOVA E20 Plus」6月5日0時～6月18日23時59分 「MOVA P50 Ultra」 Amazonにて、Dreameのロボット掃除機が特別価格で販売されている。 今回、19,000Paの強力吸引力と75℃の温水でモップ自動洗浄機能を搭載した「MOVA P50 Ultra」、7,000Paの吸引力