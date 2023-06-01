【Amazon：Apitor プログラミング玩具 セール】 開催期間：6月5日0時～6月18日23時59分 Apitor Robot J Amazonにて、Apitorのプログラミング玩具がセール価格で販売されている。期間は6月18日23時59分まで。 期間中、対象年齢が3歳・4歳・5歳の動物をモチーフとしたロボットや、上級プログラミングロボットキット「Robot J」などがお買い得になっている。 な