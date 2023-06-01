【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 2027年1月 発売予定 価格：7,700円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」を2027年1月に発売する。価格は7,700円。 本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒と