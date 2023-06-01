【ダラス（米テキサス州）＝松本拓也】１１日に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会まで１週間となり、各会場で最終の準備が進んでいる。１４日（日本時間１５日午前５時）に日本代表がオランダ代表と大会初戦を戦う「ダラススタジアム」（米テキサス州）では、スタッフがピッチを手入れしたり、観客席を布で拭いたりする姿が見られた。普段は地元アメリカンフットボールチームの本拠地で、大型モニタ