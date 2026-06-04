＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いの幕が開けた。日本時間午後10時45分、アウト、インともに第1組がスタート。4日間にわたる激闘の火ぶたが切られた。【写真】和風も似合うんです小祝さくらと竹田麗央の振袖姿日本勢は史上最多の23人が出場する。午後11時7分にはアウトから小祝さくら、インからは山下美夢有がティオフ。日本勢の先陣を切る