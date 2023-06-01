【Zoff｜DRAGON QUEST】 6月5日 発売 価格：メガネ8型9種（内EC限定2型2種） 11,100～16,600円（セットレンズ代込）など インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、スクウェア・エニックスが展開する「ドラゴンクエスト」シリーズとの40周年記念コラボレーションアイウェアコレクション「Zoff｜DRAGON QUEST」を6月5日に発売する。