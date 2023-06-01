【Amazon：ロジクールG「ゲーミングデバイス」セール】 6月5日0時 開始 PRO X2 SUPERSTRIKE ＋ G240 セット Amazonにて、ロジクールGのゲーミングデバイスが6月5日0時より特別価格で販売されている。 今回は、ロジクールGの「PRO」シリーズといったゲーミングデバイスがセール対象になっている。マウスパッド「G240」とのセット商品