【Amazon：Logicool G ハンコン セール】 セール期間：6月5日0時～6月18日23時59分 「RS50 SYSTEM」+「RS H-SHIFTER」 Amazonにて、Logicool Gのステアリングコントローラー「RS50 SYSTEM」を含むセット商品がセール価格で販売されている。セール期間は6月18日23時59分まで。 「RS50 SYSTEM」は最大8Nmのトルク出力が可能なダイレクトドライブを