巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が３日のオリックス戦（東京ドーム）でリーグトップとなる今季１８セーブ目を挙げた。今季２度目の３連投だった。２―１の９回に登板。代打・杉本に四球を与えるなどで、二死二塁のピンチを招いたが、最後は代打・西野を１５４キロの直球で空振り三振に仕留めた。試合を締めくくると、マウンド上で雄たけびを上げた。３連投の中でも力強い投球を見せた要因について、助っ人は「キュ