岐阜県多治見市で金品を奪う目的で住宅に侵入し、住人にけがをさせた疑いで男2人が逮捕されました。 【写真を見る】「強盗殺人のニュースを見て…」と警察に電話強盗傷害の疑いで逃走していた会社役員ら２人を逮捕 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは名古屋市守山区の会社役員・中村光宏容疑者と天白区の会社員・水野正也容疑者です。警察によりますと2人は、5月30日(土)金品を奪う目的で多治見市長瀬町の住宅に侵入し、住