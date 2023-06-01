佐賀県警の科学捜査研究所で発覚したDNA型の不正鑑定について、警察庁は、特別監察の最終結果を公表しました。佐賀県警の調査とは別に新たに110件が明らかになり、最終的に239件の不正が確認され、そのうち37件は不正がなければ容疑者が判明した可能性を否定できない「影響不明」としています。