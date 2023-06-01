1999（平成11）年6月5日、世界アマチュア囲碁選手権大会が大分市で開かれるのを記念し、市内の七瀬川自然公園で一辺が40mの特大碁盤と直径約2mの特大碁石を使った「世界最大」の囲碁対局が行われた。対局者は特設やぐらの上から指示を出し、囲碁クラブの高校生が二人一組で発泡スチロール製の碁石を運んだ。