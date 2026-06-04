中道改革連合の小川淳也代表は4日の記者会見で、枝野幸男元代表が新たな政治団体「立憲ネットワーク」を設立したことについて「前向きに受け止めている」と述べた。【映像】「容認というよりも前向きに評価」小川代表が語る会見で記者が「枝野幸男元衆院議員が政治団体の立憲ネットワークの設立を届け出たと報道があった。これに対する受け止めを」と質問。これに対し小川代表は「このあいだ北海道で地方組織も立ちあがりま