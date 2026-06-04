タレントでモデルのみちょぱこと池田美優が２日付で自身のインスタグラムを更新。夏目前に、もこもこ衣装で撮影したことを明かした。「夏もまだですがもこもこもけもけキラキラの撮影した日のやつです」と投稿。まぶたにグリッターを塗り、ぱっちりした目元に、真っ白なコートやファーなどで包まれた姿を披露した。この投稿に「白のもこもこ可愛い」「お美しいカットですね」「可愛すぎんか…」「可愛いしか言葉が出てこん