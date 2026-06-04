ロッテグループが、長年の「かむ」研究を生かし、「お菓子」から「健康」へと事業を広げています。ロッテホールディングスは、歯科医院向けに開発した口腔リハビリサポートシステム「mogpal（モグパル）」の全国展開を発表しました。患者の検査・リハビリ情報の管理や症状に合わせたトレーニング動画の提供、スタッフ向けの学習ガイドなどで歯科医院の負担を軽減します。近年、高齢者や子どもの口周りの筋力不足が指摘されていて、