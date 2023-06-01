今年度の補正予算案はきのう（4日）、衆議院を通過しました。きょう（5日）、参議院で可決、成立する見通しで、異例のスピード成立となります。中東情勢の長期化に備えた3兆1000億円規模の補正予算案は、きのう、衆議院・本会議で採決が行われ、与党のほか国民民主党などの賛成多数で可決しました。きょうは、参議院の予算委員会と本会議で審議と採決が行われる予定です。野党側は、中東情勢を受けた物価高対策や、去年の自民党総