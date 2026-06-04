全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マルタ コスチュク] 0 - 2 [ミラ アンドレーバ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第12日がフランス パリで行われ、女子シングルス準決勝で、第15シードのマルタ コスチュクと第8シードのミラ アンドレーバが対戦した。 第1セットはミラ ア