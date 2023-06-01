【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Superflyによる、嵐の名曲「果てない空」カバーのライブ音源の配信がスタートした。 ■「この歌は理解するのに時間がかかりました」 Superflyは、2025年にリリースしたキャリア初の邦楽カバーアルバム『Amazing』を携え約10年ぶりに開催した全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』の映像作品と同ライブ音源を6月24日