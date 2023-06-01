北海道千歳市消防によりますと、4日午後9時すぎ、北海道千歳市信濃1丁目付近で「高さ不明の場所から女性が落ちた」「包丁を持った男性もいる」と119番通報が入ったということです。消防によりますと、女性1人が心肺停止の状態で病院に搬送されたということです。また男性2人がけがをして、いずれも市外の病院に搬送されました。3人は「刺された」という情報もあるということで、警察が関連などを調べています。