「日本ハム５−２広島」（４日、マツダスタジアム）広島が延長十二回に力尽きた。この日の黒星で、交流戦は３カード連続で勝ち越しなし。借金は再び今季ワーストの１２に膨らんだ。２−２で迎え、塹江が１死から水野に左翼線への二塁打を許すと、２死後に細川に四球。２死一、二塁のピンチを背負った。新井監督はベンチを立ち、益田への交代を告げた。打席には山県だ。２球目のツーシームを、左翼線へ運ばれ、２点適時二塁