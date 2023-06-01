政府は、多くの原子力発電所が運転期限を迎える２０４０年代までに２〜５基建て替える目標をまとめた。化石燃料の輸入に依存しない電源を確保して、電力の安定供給につなげる狙いがある。５日に開く総合資源エネルギー調査会（経済産業相の諮問機関）の小委員会で、原子力政策に関する行動指針の改定案を示す。４０年代までの建て替え目標は設備容量２４０万〜６００万キロ・ワットで、廃炉を決めた施設などを除く既存原発の