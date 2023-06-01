◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８ｘ―７楽天（４日・横浜）奇跡が起きた。８回に７点差を追いついたＤｅＮＡ。なおも９回２死一、二塁の好機。楽天・西垣が暴投すると、代走の二塁走者・三森が、一気に本塁を狙った。タイミングはアウト。ヘッドスライディングの三森は捕手の送球を受けた西垣のタッチをかわして、右手で本塁をタッチ。一度はアウトの判定も、リプレー検証で判定は覆り、セーフになった。サヨナラだ