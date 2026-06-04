◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―５日本ハム（４日・マツダスタジアム）日本ハムは広島に逆転勝利を収め借金を１に減らした。ロッテが勝利していたため広島に敗れれば５位転落だったが、踏みとどまった。雨天での一時中断もあり、試合終了は午後１１時を回った。試合時間は４時間５１分。新庄監督は「すんげえ試合でしたね。柴田くんから始まりね」と大興奮。今季初先発として「７番・投手」として出場し、４回８８