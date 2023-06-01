フジテレビは、新Webtoonレーベル「TOON8」（トゥーンエイト）を始動し、Webtoon業界に本格参入する。Webtoon業界を牽引するヒットメーカー４社とタッグを組み、オリジナルWebtoon作品を順次LINEマンガにて配信する。【写真】『TOON8』第1弾『報復の暗殺人形（アサシンドール)』Webtoonは韓国発のコンテンツとして、いま世界市場で急速に存在感を高めている。スマートフォンに最適化された縦スクロール型・フルカラーの表現や