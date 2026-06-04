俳優の福士蒼汰が２日に自身のインスタグラムを更新。役作りで一変した姿のオフショット披露した。「【ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ犯罪都市】公開されました蓮司です。犯罪集団のＢＯＳＳを演じました。撮影時はマ・ドンソクさんリスペクトで体をデカくしてソン・ソックさんリスペクトで役作りしました。」と投稿。ひげを生やし、筋骨隆々なワイルドな姿を披露。血のメークそのままに、共演者とのオフショットを公開した。