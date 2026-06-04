アメリカの連邦議会下院は3日、「大統領が議会の承認なく軍事力を行使することは違法だ」などとして、トランプ大統領に対し、アメリカ軍をイランへの軍事作戦から撤退させるよう求める「戦争権限決議案」を初めて可決しました。これまで3回否決していて、2月28日の軍事作戦開始以降、初めての可決となりました。トランプ大統領には拒否権があり、実際に軍を撤退させる可能性は低いとみられますが、政権にとっては打撃になります。