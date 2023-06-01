お笑いコンビ・ドンデコルテ（渡辺銀次・小橋共作）が、5日より公開の「キリン一番搾り生ビール」新WEB CM『贅沢が怖い男』篇に出演。「せっかく飲むなら、ちょっといいビール」をテーマに、心の葛藤が爆発した大演説を披露する。【動画】心の葛藤爆発！大演説を披露するドンデコルテCM の舞台となるのは、とある居酒屋。仕事終わりのお客さんでにぎわう店内で、銀次が「私は贅沢が怖い…」と小橋に打ち明けるシーンから物語は