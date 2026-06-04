歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が５月３０日に都内のホテルで挙式・披露宴を行った。式に出席した大竹しのぶは４日、橋之助の母・三田寛子の涙に、自身も「泣きそう」になったことを明かした。芸能界から片岡仁左衛門や水谷豊ら、野球界から高橋由伸元巨人監督ら、経済界から筒井義信経団連会長ら約１０００人が出席した盛大な披露宴。最後は、橋之助が父の中村芝翫と三田、能條が母の明美さんに