「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）日本ハムが５時間超の雨中の激闘を制し、借金１とした。ベンチ入りした９投手全員を起用して執念の勝利をつかんだ。試合を決めたのは苦しんできた男だった。２−２の延長１２回２死一、二塁。山県が代わったばかりの益田に対して初球をファウルにした後、２球目のツーシームを捉えて左翼線へ勝ち越しの２点二塁打。今季２５打席目での初安打が決勝打となった。新庄監督は「