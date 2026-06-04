人口減少が進む大阪・池田市の町に、地域創生を担う多機能型コンビニがオープンしました。4日、大阪・池田市にオープンしたのは、この地域の長年の課題を解決すべく生まれた新しいコンビニ。伏尾台では人口がここ30年でピーク時の約6割まで減っていて、食料品店が町に1店舗しかないなど利便性の向上や若者の定住促進が課題になっていました。1号店がオープンした「ハッピーローソンタウン」では、こうした地域を支える拠点となるべ