22年ぶりにプレミアリーグを制したアーセナルは、今月1日にロンドンで大規模な優勝パレードをおこなった。最大100万人が集まったともされるが、その中には個性的な人物もいた。以前にも話題になったことがある女性サポーターのアラベア・ミアさんだ。ミアさんは上半身裸にボディペイントでアーセナルのユニフォームを描くことで有名になった人物で、今回の優勝パレードにも同じくボディペイント姿で参戦。何でも普段はオーストラリ