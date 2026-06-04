現在、W杯本番に向けてフロリダでキャンプに入っているイングランド代表。バーンリーDFで元代表のカイル・ウォーカーは『THE Sun』のインタビューに応え、そのなかでDFのメンバー選出に疑問を呈した。ウォーカーはマンチェスター・シティDFジョン・ストーンズについて「監督（トーマス・トゥヘル）は『彼は素晴らしい選手だ』と言っていた。ジョンの問題は、健康を維持することだ」と語った。ストーンズは継続的に代表に選出されて