関西電力美浜原発。（手前右から）1号機、2号機、3号機＝2021年11月、福井県美浜町廃炉を決めた原発の建て替えに関して、経済産業省が2040年代までに最大5基とする目標案をまとめたことが4日、関係者への取材で分かった。50年代までには14基程度とする。東京電力福島第1原発事故後、政府が具体的な数値目標を示すのは初めて。5日に開く経産省の審議会で目標案を示す。電力業界は政府に対し、40年代までに原発5基分に相当する55