ヤマダHDは、家電量販店大手のエディオンと経営統合を検討していると発表しました。ヤマダの売上高は業界1位のおよそ1兆7000億円。エディオンのおよそ8000億円をあわせると、2兆5000億円規模となります。統合が実現すれば、国内最大のグループになる見通しです。家電業界ではノジマや異業種のニトリが自社開発の商品に力を入れていて、今回の統合には、そうした動きに対抗する狙いもあるとみられます。