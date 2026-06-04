サッカー元日本代表ＤＦ中沢佑二氏が、１１日に開幕する北中米Ｗ杯に挑む?守備の要?にエールを送った。初の８強超えに期待がかかる日本代表には、約２年ぶりにＤＦ冨安健洋（アヤックス）が名を連ねた。４日には冨安と契約を結ぶアシックス社が企画した「＃トミと新たな景色を」応援キャンペーンの始動発表会が都内で行われ、中沢氏と名門・市立船橋高サッカー部出身のお笑いコンビ「ペナルティ」のワッキーが出席。中沢氏は冨